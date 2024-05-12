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Московские врачи направились в Белгород на помощь пострадавшим

Мэрия Москвы отправила медиков в Белгород на помощь пострадавшим

Мэрия Москвы совместно с Минздравом приняла решение направить в Белгород бригады столичных специалистов для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«8 специалистов в области реаниматологии, травматологии, торакальной хирургии и нейрохирургии из ведущих клиник Москвы – НИИ скорой помощи им. Склифосовского и НИИ детской неотложной хирургии и травматологи – окажут всю необходимую помощь», – заявила Ракова.

Она также отметила, что в столицу Белгородской области из Москвы отправились 10 врачебных бригад скорой помощи.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Ранее в МИД РФ охарактеризовали атаку Вооруженных сил Украины ВСУ на Белгород.

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Обрушение дома в Белгороде
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