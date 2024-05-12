В Белгороде отменили ракетную опасность, спасательные работы возобновлены

В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, поисково-спасательные работы на месте обрушения в жилом доме возобновлены. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Поисково-спасательные работы после отмены сигнала «ракетная опасность» возобновлены», — отметили в ведомстве.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в МИД России сообщили о целенаправленной атаке ВСУ на жилые кварталы Белгорода.