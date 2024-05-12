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Врач рассказала об опасности вейпов

Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы

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Вейпы, как и сигареты, вызывают зависимость и приводят к раку. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова.

«Вейпы, хотя и считаются некоторыми более безопасной альтернативой табаку, также содержат множество вредных химических веществ, которые могут способствовать развитию раковых заболеваний. Никотин в вейпах вызывает зависимость и поддерживает курительные привычки, усугубляя риск», — объяснила Куликова.

Чаще всего у курильщиков развивается рак легких — самый опасный исход длительного курения. Также болезнь может поражать горло, рот, губы и язык. Рак пищевода, желудка и поджелудочной железы также связаны с курением.

Для защиты от этих видов рака врач рекомендовала отказаться от курения и вейпинга, вести здоровый образ жизни и регулярно посещать врача, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии.

До этого врач рассказала, что неглубокое дыхание способствует уменьшению объема легких. Защититься от этого помогает дыхательная гимнастика, разновидность которой лучше выбрать совместно с врачом.

Ранее у россиянина нашли рак после уговоров близких сходить к врачу.

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