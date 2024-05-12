Спасатели дважды прерывали работы на месте обрушения в Белгороде

Второй раз с момента обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде спасатели вынуждены прервать поисково-спасательные работы и отойти в убежище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу «ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее украинских военных назвали подонками после атаки на Белгород.