В компании Безоса отказалась признать полет конкурента космическим

В компании Blue Origin, чей основатель и богатейший человек мира Джефф Безос отправится в космос 20 июля, заявила, что запланированный на 11 июля полет британского миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана — общепризнанной высоты в 100 км, с которой начинается космос. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.

Blue Origin опубликовала таблицу, где сравниваются предстоящие полеты двух компаний. В ней указывается, что корабль Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity Брэнсона этого не сделает.

В Blue Origin отметили, что летательный аппарат Virgin Galactic является высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем. В компании указали, что у их транспортного средства тесть самые большие в истории космических полетов окна размером 107х71 см и система эвакуации.

В числе преимуществ New Shepard также указываются минимальное влияние на озоновый слой и 15 удачных полетов против трех полетов у Virgin Galactic.