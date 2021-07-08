«Роскосмос» рассказал, на какое расстояние космический мусор приблизится к МКС

Неизвестный обломок космического мусора 8 июля пролетит в опасной близости от МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«В четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории «космического мусора»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени.

По данным «Роскосмоса», орбиты движения МКС и объектов «космического мусора» рассчитаны достаточно точно, чтобы утверждать, что вероятность их пересечения крайне мала.

Ранее сообщалось, что неизвестный объект приблизится к МКС на более близкое расстояние, чем заявлялось ранее.