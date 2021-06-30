Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.

Запуск был выполнен с космодрома Байконур в 02.27 мск, примерно через восемь минут было зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени ракеты.

На данный момент космический корабль успешно выведен на целевую орбиту, его стыковка с российским исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 2 июля.

«Прогресс МС-17» доставит на борт станции топливо дозаправки, питьевую воду, воздух и кислород в баллонах, а также различное оборудование и материалы, средства медицинского контроля, предметы одежды, стандартное питание и свежие продукты для экипажа.

25 июня с космодром Плисецк была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России.