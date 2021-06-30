Роскосмос рассекретил запись переговоров погибшего экипажа «Союз-11»

Роскосмос в день пятидесятилетия со дня гибели экипажа космического корабля «Союз-11» рассекретил запись переговоров космонавтов, материалы опубликованы на сайте госкорпорации.

В соответствии с опубликованной расшифорвкой, экипаж «Союза-11» перед приземлением докладывал в Центр управления полетами о всех своих действиях. В частности, космонавты отчитались о работе системы ориентации для направления к Земле .

«Мы увидели Землю, увидели! <...> Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!» – заявлял член экипажа Владислав Волков.

При этом последним, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня при возвращении на Землю. Причиной произошедшего стало открытие вентиляционного клапана в спускаемом аппарате на высоте 150 км. После крушения программа космических полетов была приостановлена, корабль «Союз» – доработан.

Ранее Роскосмос рассекретил документ о лунной программе СССР.