Программист утверждает, что вычислил личность серийного убийцы Зодиака

38-летний программист из Франции Фейсал Зайрауи заявил, что выяснил личность таинственного серийного убийцы в США, известного следователям и общественности по прозвищу Зодиак. Зодиак — серийный убийца, орудовавший в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Его личность неизвестна до сих пор, а псевдоним взят из зашифрованных писем, которые убийца присылал в редакции местных газет. Число его жертв может достигать 37, но полиция уверена лишь в семи случаях.

Полгода назад инженер заинтересовался делом Зодиака после того, как Международная команда дешифровщиков смогла прочесть записку, которую американский серийный убийца Зодиак направил 51 год назад в газету San Francisco Chronicle. Записка была известна под названием «Шифр 340» — по количеству использованных в ней символов. После этого Зайрауи стал постоянным посетителем тематических форумов, где интернет-расследователи делятся друг с другом новыми версиями и догадками о громком деле. По словам Зайрауи, ему удалось расшифровать два до сих пор не прочитанных письма убийцы, известных, как Z13 и Z32, отправленных в газету San Francisco Chronicle в 1970 году. В одном из них было написано – «My name is» и набор из 13 символов.

По словам инженера, с помощью предложенного в декабре шифра, ему удалось прочесть шифр, и фамилию убийцы – Kayr. По мнению инженера, это неправильное написание фамилии Лоуренса Кейна (Кея), который в течение долгого времени был подозреваемым по делу Зодиака. Впрочем, как пишет New York Times, открытия инженера не нашли поддержки со стороны аудитории многочисленных тематических площадок, посвященных Зодиаку. Так, модератор одного из форумов удалил заявления инженера через 30 минут после публикации. Сомнения в правильности выводов выразил и американский веб-дизайнер Дэвида Оранчак, в декабре разгадавший код Зодиака.