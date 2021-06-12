Флаг России подняли в стратосферу

Активисты подняли российский флаг в стратосферу в честь Дня России. Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

11 июня летательный аппарат с флагом поднялся в воздух с аэродрома Раздолье во Владимирской области и достиг высоты в 26,6 тыс. м. Запуск помогла осуществить организация «Стратонавтика», специализирующаяся на отправке в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий.

Как сообщил глава организации Денис Ефремов, сложнее всего было согласовать маршрут полета. Он отметил, что из-за изменчивости ветра точка старта и место приземления аппарата могут отличаться на десятков километров. Кроме того, продолжительность полета в стратосферу может достигать от полутора до двух часов.

Отмечается, что за акцией следили 13 школьников, участников конкурса «Большая перемена».

Ранее находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров записали поздравление с Днем России.