В Московском планетарии сообщили, где будет видно кольцеобразное затмение Солнца 10 июня

Затмение Солнца 10 июня произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени, кольцеобразная фаза затмения будет видна в Канаде, Гренландии и на Северном полюсе, а также в России — в Якутии и Чукотке, сообщил Московский планетарий.

Уточняется, что затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке.

«На территории России будут видны частные фазы затмения – от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%», — говорится в сообщении.

В организации отмечают, что на нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет.

26 мая произошло полное затмение Луны. На территории России его могли видеть жители южной части Сибири и Дальнего Востока.

Ранее астроном рассказал, когда москвичи увидят следующее полное лунное затмение.