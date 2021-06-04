Ученые обнаружили способность пчел решать математические задачи

Ученые обучили пчел решать простой математический тест без необходимости применять числа, индивидуально научив насекомых распознавать таблички с разными геометрическими фигурами. О проведенном исследовании рассказывается на сайте Университета Шеффилда.

Специалисты обнаружили, что пчелы могут использовать нечисловые подсказки для решения задач.

Для того, чтобы установить математические способности пчел, ученые спрятали за одной из нескольких картинок сладкое лакомство. На каждой из них отображалось разное количество геометрических фигур, которые пчелы были обучены распознавать.

Некоторые пчелы научились находить лакомства за картинками, на которых изображалось наибольшее количество геометрических фигур, в то время как другие находили сладости там где было изображено меньше фигур.

Команда ученых из Шеффилдского университета обнаружила, что как только пчелы обучились этим действия, в дальнейшем они смогли быстро находить картинки с наибольшим и наименьшим количеством геометрических фигур, чтобы найти угощение.

Затем в исследовании была предпринята попытка выяснить, использовали ли пчелы нечисловые подсказки. Им показали две таблички с одинаковым количеством форм, но различающимся по длине, выпуклости и пространственной частоте. Если бы пчелы использовали числовые подсказки, они должны были бы лететь к каждой табличке в поисках награды.

При этом пчелы, обученные находить таблички с наибольшим количеством форм, по-прежнему летели к указателям с самым высоким уровнем переменных, а пчелы, которые были обучены находить таблички с наименьшим числом форм, по-прежнему летели к указателям с наименьшим уровнем. непрерывных переменных, игнорируя их количество. Это говорит о том, что пчелы реагировали на сигналы формы, а не количество элементов.

Ранее в Бразилии женщина засняла пчел, которые оказались способны раскрутить крышку на бутылке газировки, чтобы добраться до сладкой жидкости.