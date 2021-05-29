Во Вьетнаме нашли гибридный штамм коронавируса

Во Вьетнаме нашли штамм коронавируса, который оказался гибридом британского и индийского вариантов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, пишет VnExpress.

Как рассказал глава ведомства Нгуен Тхань Лонг, это было выявлено через генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов. Такой штамм, по информации издания, гораздо более заразный и легче распространяется по воздуху, что делает его значительно опаснее. Министр подчеркнул, что это уже седьмая разновидность коронавируса, найденная во Вьетнаме.

Специалисты предположили, что новый вариант вируса стал причиной резко возросшего числа заражений в стране.

Ранее в Бразилии была обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. По данным портала, вариант P4 имеет общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р1 и Р2 и филиппинским P3.