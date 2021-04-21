В Нижнем Новгороде задержали академика РАН Ефима Хазанова

Академика РАН Ефима Хазанова задержали в Нижнем Новгороде, об этом он сообщил на странице в Facebook.

Со слов ученого, его задержали и отвезли в ОВД «Канавино».

Хазанов рассказал РИА «Новости», что в отделении началось оформление протокола, «видимо, об административном нарушении». Как дополняет агентство, физик не знает причину своего задержания. По словам члена московской Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, задержание Хазанова связано с неким репостом в социальной сети.

Агентство уточняет, что на странице ученого в Facebook среди прочих опубликован репост сообщения о подготовке несогласованной акции в среду 21 апреля. Связано ли задержание Хазанова с этим репостом, пока не известно.

Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост заместителя директора по научной работе Института прикладной физики Российской академии наук.

В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за исследование гравитационных волн.