Ученые выяснили, как похудеть при помощи кофе

Чашка кофе за полчаса до тренировки повышает скорость жиросжигания, выяснили испанские физиологи из Гранадского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Кофеин — распространенное средство, якобы усиливающее жиросжигание при физических нагрузках, однако его реальная эффективность до сих пор не проверялась. Чтобы выяснить, есть ли от кофеина толк, исследователи пригласили 15 мужчин в возрасте около 32 лет, которые на протяжении недели должны были потренироваться четыре раза. Испытуемые в случайном порядке принимали кофеин или плацебо в расчете 3 мг на кг массы тела в 8 утра или 5 вечера, а через полчаса приступали к тренировке. Количество часов голода перед утренней и вечерней тренировкой и прочие факторы были строго стандартизированы. Окисление жиров во время тренировки рассчитывалось с помощью непрямой калориметрии — определении состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и скорости его потока.

Оказалось, прием кофеина действительно усиливает окисление жиров во время тренировки. При этом во второй половине дня эффект был более выражен.

Таким образом, аэробные тренировки умеренной интенсивности во второй половине дня и после потребления кофеина исследователи признали оптимальными для избавления от жира.