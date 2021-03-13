Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Воздух продолжает утекать из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

Около 10.00 мск в субботу, 13 марта, космонавт Сергей Рыжиков рассказал эксперту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля достигло 678 мм рт. ст.

В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно равнялось 730 мм рт. ст., то есть за 11,5 часов давление в камере уменьшилось на 52 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что на МКС заделали вторую трещину в российском модуле.