Космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС
Анна Светлова
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Воздух продолжает утекать из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».
Около 10.00 мск в субботу, 13 марта, космонавт Сергей Рыжиков рассказал эксперту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля достигло 678 мм рт. ст.
В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно равнялось 730 мм рт. ст., то есть за 11,5 часов давление в камере уменьшилось на 52 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что на МКС заделали вторую трещину в российском модуле.
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