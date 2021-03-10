Американец заменит россиянина в полете на МКС в апреле

Астронавт NASA Марк Ванде Хай заменит космонавта Сергея Корсакова в полете на Международную космическую станцию, который запланирован на апрель 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянин был выведен из основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18», который отправится к МКС.

Кроме того, в дублирующем экипаже космонавт Дмитрий Петелин также был заменен астронавтом NASA Энн МакКлейн.

«Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов», — объяснили в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что астронавты NASA проходят подготовку

в России к предстоящему полету на МКС.