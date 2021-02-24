Женщина умерла после пересадки легких, зараженных COVID-19

В США пациентка умерла после того, как ей пересадили легкие женщины, больной COVID-19. Об этом врачи Университета мичиганской медицинской школы рассказали в статье в журнале American Journal of Transplantation.

Пациентка страдала от хронической обструктивной болезни легких, и ей требовалась трансплантация. Донором стала женщина, погибшая от тяжелой травмы мозга в результате автомобильной аварии. Врачи взяли и у пациентки, и у донора мазки на SARS-CoV-2, результаты анализов оказались отрицательными.

Операция прошла нормально, но через три дня у пациентки начались проблемы с дыханием. Хотя мазок из носа по-прежнему показывал, что у нее нет COVID-19, симптомы говорили о пневмонии. Позднее анализ жидкости из легких подтвердил диагноз.

В течение двух месяцев состояние пациентки ухудшалось, у нее развился септический шок. Врачи вводили ей антивирусные препараты и плазму с антителами, перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, при которой кровь насыщается кислородом напрямую. Однако эти меры не помогли, и на 61 день болезни женщина скончалась.

Хотя у донора в последние дни перед смертью не было симптомов COVID-19, вирус все же присутствовал в ее легких. Это подтвердил анализ жидкости, собранной перед трансплантацией — врачи обнаружили там SARS-CoV-2, и он оказался генетически схож с тем, от которого пострадала пациентка. Заразился также один из хирургов, занимавшийся пересадкой. Он переболел без серьезных последствий.

Ранее уже было несколько случаев заражения COVID-19 после пересадки органов, но не было надежных свидетельств того, что причиной болезни стала болезнь донора — пациент мог заразиться и от кого-то еще. В этот же раз источник заражения удалось надежно подтвердить. Врачи подчеркивают, что стоит более внимательно изучать донорские органы, чтобы избежать трагедии.