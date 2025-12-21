Постпред при ОБСЕ рассказал о требовании Европы к России

Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает России принять условия капитуляции и «ничего больше», поэтому мира она не хочет. Об этом изданию РИА Новости рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, сейчас на заседаниях по вопросам европейской безопасности связанные с украинским кризисом темы модерирует Лондон. И звучат там исключительно слова о необходимости увеличить военную поддержку Киеву, отметил Буякевич.

При этом «никакого разговора о прекращении огня» не ведется, подчеркнул дипломат. Европейские представители лишь требуют от Москвы одностороннего прекращения огня, отвода войск и принятия других мер, на которые Россия не пойдет, рассказал он.

«Коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий. Европа не готова к миру. Она не хочет мира», — отметил Буякевич.

Он также добавил, что западные элиты продвигают мнение о том, что Украина это «форпост Европы», который сдерживает «восточные русские орды». Из этой парадигмы европейцы «не выходят и выходить не готовы», подчеркнул он.

На прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что Россия практически согласилась с предложением президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По словам Путина, теперь «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов», а именно Киева и его «европейских спонсоров». Президент подчеркнул, что Россия готова к переговорам и к завершению конфликта мирными средствами.

Ранее Путин заявил, что Россия видит сигналы Украины к диалогу.