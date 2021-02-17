Рогозин рассказал о проблемах со стыковкой «Прогресса» к МКС

С нештатной ситуацией при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС поможет разобраться видео с камер, снимавших корабль. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Facebook.

«Изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля», — написал глава госкорпорации.

Головной обтекатель ракеты «Союз-2.1а» защищает «Прогресс» при выводе на орбиту и сбрасывается через три минуты после запуска.

Ранее грузовой космический корабль не смог провести автоматическую стыковку с МКС. Корабль должен был состыковаться в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако в процессе подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти на ручное управление. В 9.27 мск стыковка успешно завершилась.