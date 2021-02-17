«Прогресс» пристыковали к МКС в ручном режиме

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» не состыковался с Международной космической станцией в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную. Это следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Корабль должен был причалить к модулю «Пирс» в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление «Прогрессом».

Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.