«Прогресс» пристыковали к МКС в ручном режиме

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс... Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс...
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс...
Пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» не состыковался с Международной космической станцией в автоматическом режиме, стыковка прошла вручную. Это следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Корабль должен был причалить к модулю «Пирс» в 9.20 мск в автоматическом режиме, однако примерно на 20 метрах до станции подмосковный Центр управления полетом дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление «Прогрессом».

Стыковка прошла успешно в 9.27 мск.