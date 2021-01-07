Скончался изобретатель Анатолий Фирсенков

В Санкт-Петербурге на 83 году жизни скончался генеральный директор ОАО «Завод Магнетон», известный советский и российский инженер и изобретатель Анатолий Фирсенков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Анатолий Иванович внес значительный вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, многое сделал для укрепления обороноспособности страны», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что уникальные разработки изобретателя сегодня известны в разных странах мира и с успехом применяются во многих отраслях.

Анатолий Фирсенков в 1972 году поступил на работу в научно-производственное объединение «Феррит», которое включало в себя завод «Магнетон». С 1981 года Фирсенков возглавлял «Магнетон». В 1997 году инженер разработал и освоил серийный выпуск фазовращателя для уникальной, не имеющей аналогов в мире, стационарной многофункциональной радиолокационной станции Дон-2Н (5Н20).