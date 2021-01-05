Грузовой корабль Dragon покинет МКС 11 января
Максимс Краюшкинс
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Грузовой корабль Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) 11 января. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станицей 6 декабря.
Он вернется на Землю с 2,3 тоннами груза, прежде всего результатами научных экспериментов.
По данным NASA, корабль должен совершить приводнение в Атлантическом океане приблизительно через 12 часов после того, как покинет МКС.
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