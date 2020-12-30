В Бразилии ожидают разрешения на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V»

Фармацевтическая компания Uniao quimica направила в Национальное агентство по санитарному надзору запрос на проведение в Бразилии третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Anvisa проанализирует протокол исследований в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Uniao quimica является партнером Российского фонда прямых инвестиций.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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