В Бразилии ожидают разрешения на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V»
Фармацевтическая компания Uniao quimica направила в Национальное агентство по санитарному надзору запрос на проведение в Бразилии третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.
«Anvisa проанализирует протокол исследований в течение 72 часов», — говорится в сообщении.
Uniao quimica является партнером Российского фонда прямых инвестиций.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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