Рогозин оценил возможность полета российских космонавтов на Crew Dragon

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин счел преждевременными разговоры о возможных полетах российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях Crew Dragon. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин отметил, что знает, «кто из наших космонавтов мог бы полететь», однако Crew Dragon на данный момент является экспериментальным кораблем, он «еще не доведен до ума».

Решение о начале полномасштабных переговоров о полетах российских космонавтов на Crew Dragon могут начаться только после сертификации корабля, когда российская сторона убедится в безопасности полетов на нем, подчеркнул глава Роскосмоса.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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