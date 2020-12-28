Гинцбург: вакцины могут проверить на эффективность из-за мутации коронавируса

Сильные мутации коронавируса могут привести к тому, что специалисты будут вынуждены провести дополнительные тестирования на эффективность. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящий момент наблюдаются «точечные мутации» вируса, которые не повлияют на работу вакцин.

«Если же мутации будут продолжать накапливаться..., то это будет повод для того, чтобы более глубоко задуматься о необходимости того, что надо поставить дополнительные эксперименты», — сказал Гинцбург.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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