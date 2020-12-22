Ученые обнаружили след гигантского метеорита в Солнечной системе

Ученые Юго-Западного университета США обнаружили, что в Солнечной системе существовал гигантский астероид. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Отмечается, что следы гигантского тела были найдены при изучении метеорита, упавшего на Землю в 2008 году, когда астероид AhS взорвался над Суданом. AhS весил девять тонн, а его диаметр достигал четырех метров.

Было выявлено, что в образце содержатся вещества, свидетельствующие о существовании родительского объекта. Им было крупное небесное тело от 643 до почти 2 тысяч километров в диаметре. Исследователи установили, что упавший на Землю астероид сформировался 4,6 млрд лет назад.

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