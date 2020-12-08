Опубликованы финальные данные испытаний вакцины AstraZeneca от COVID-19

Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали финальные данные третьей фазы исследований своей вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте университета.

Объединенный анализ данных третьей фазы испытаний вакцины в двух разных режимах дозирования показал, что средняя эффективность составляет 70,4%, указано в сообщении.

Данные об эффективности основаны на испытании вакцины на 11 636 добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии. По результатам исследования, эффективность на уровне 70,4% наблюдается «как минимум 14 дней после введения второй дозы» препарата.

За все время пандемии в мире выявлено более 68 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,5 млн — с летальным исходом.

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