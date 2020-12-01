Ученые объяснили, почему при гриппе нельзя есть через силу

При гриппе и других инфекциях нельзя есть через силу, потому что голодание и последующие поглощение жиров и производство кетоновых кислот необходимы для выздоровления. Об этом сообщил профессор Школы медицины Йельского университета (США), иностранный член РАН Руслан Меджитов в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых», пишет ТАСС.

Ученый напомнил, что при гриппе или другой инфекции человек теряет аппетит, много спит, не хочет ни с кем общаться.

«Мы исследовали, каким образом эти процессы влияют на исход воспалительных реакций, и смотрели, в частности, на роль потери аппетита в случае инфекции», — сказал Меджитов.

По его словам, специалисты провели эксперимент, когда мышей заставляли есть насильно. Выяснилось, что такие зверьки умирали.

«Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции», — пояснил Меджитов.

Он уточнил, что при инфекциях организм переходит на другую метаболическую программу.

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