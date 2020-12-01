Запуск нового модуля к МКС перенесли на ноябрь 2021 года
Антон Демидов
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Запуск нового узлового модуля «Причал» к Международной космической станции (МКС) перенесли с сентября на ноябрь 2021 года. Об этом следует из проекта программы запусков, который приводит РИА «Новости».
Как стало известно, запуск модуля намечен на 24 ноября следующего года. В космос его доставит грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» на ракете-носителе «Союз-2.1б».
В начале ноября замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что «Причал» планировали запустить в сентябре.
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