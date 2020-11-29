Скончался болевший COVID-19 экс-президент РАН Фортов
Бернст Ю.
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Умер бывший президент РАН, академик Владимир Фортов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.
Он рассказал, что Фортов скончался утром 29 ноября в возрасте 74 лет.
«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый... Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — сказал Иванов.
В пресс-службе РАН уточнили, что ученый болел коронавирусом.
Владимир Фортов был президентом РАН в 2013-2017 годах.