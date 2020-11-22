Останки погибших при извержении Везувия хозяина и раба нашли под Помпеями

Останки двух жителей Древнего Рима обнаружены в ходе раскопов на вилле недалеко от Помпей, сообщает New York Times. Оба погибли во время извержения Везувия в 79 году н. э. Один из них был крупным помпейским землевладельцем, другой – его рабом. По словам директора Археологического парка Помпеи Массимо Осанны, находка является «невероятным источником знаний». Он обратил внимание, что погибшие хозяин и раб были одеты в шерстяную одежду. На взгляд Осанны, это подтверждает гипотезу о том, что извержение вулкана произошло в октябре 79 года н. э., а не в августе, как считалось ранее.

Господину было от 30 до 40 лет, невольнику – от 18 до 23.

«Эти двое погибших, скорее всего, пытались спрятаться, но их смело пирокластическим потоком. Они умерли от теплового удара, об этом также говорят судороги рук и ног», — резюмировал Осанна.