Российским космонавтам-тезкам дали порядковые номера, чтобы не путать

Центр управления полетом решил дать российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову порядковые номера из-за одинаковых имен. Это позволит центру не путать космонавтов во время переговоров.

Теперь космонавтов будут звать «Сергей первый» и «Сергей второй» соответственно.

Ранее сообщалось, что впервые вышедшие в открытый космос российские космонавты не смогли выполнить главную задачу и произвести ремонт системы терморегулирования модуля «Заря».

Трансляция миссии ведется на сайте «Роскосмоса».

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