Врач оценил эффективность приема красного вина при коронавирусе

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев усомнился в пользе красного вина для лечения и профилактики коронавируса, пишет «Лента.ру».

Так, по мнению доктора, мнение о существенной пользе вина в борьбе с инфекциями и вирусами не подтверждено серьезными клиническими исследованиями.

«Много было публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении в умеренных дозах оно обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов. Но это все единичные публикации», — объяснил Исаев.

Он добавил, что ни одна лабораториях мира не проводила каких-либо фундаментальных и больших клинических испытаний на эту тему.

Несмотря на этот факт, миф о пользе алкоголя остается живучим, потому что в него «приятно верить».

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