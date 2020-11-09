Ученые считают, что нехватка витамина D влечет тяжелые формы COVID-19
Британские врачи выяснили, что нехватка витамина D может стать причиной развития тяжелой формы COVID-19 в организме человека, пишет газета Express.
Так, группа ученых из нескольких научных центров Великобритании сопоставила географическую широту с тяжестью течения коронавируса у населения. Выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения инфекции.
«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжелого коронавирусного заболевания», — заявил доктор Гаррет Дэвис.
Свою теорию исследователи позже подтвердили в лабораторных условиях. Они пришли к выводу, что витамин D способен блокировать разрушение белковых структур в организме, которые предотвращают «цитокиновый шторм».
«Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС)», — пояснил ученый.
По его словам, именно истощение этих белков из-за нехватки нужных веществ приводит к неконтролируемому воспалению тканей и органов.
Свои наблюдения специалисты намерены продолжать в течение года, чтобы окончательно подтвердить взаимосвязь указанных факторов, отметил Дэвис.
Он также посоветовал всем жителям планеты регулярно принимать витамин для профилактики заболевания.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, свыше 35,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.
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