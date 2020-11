Ученые заявили о новом смертельном заболевании

Ученые из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, результаты исследования были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Новое заболевание исследователи назвали VEXAS, такой синдром может привести к смерти в 40% случаев. Люди с таким синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них появляется лихорадка, активное тромбообразование и воспаление легочной ткани.

Соматические мутации в генах UBA1 были выявлены у трех мужчин, а затем еще у 22. По мнению ученых, реальное число больных может быть больше.

