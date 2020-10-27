Британские ученые обнаружили сокращение населения с иммунитетом к COVID-19

Ученые из Великобритании обнаружили, что со временем доля населения с иммунитетом к коронавирусу не увеличивается, а наоборот сокращается. Результаты их исследования опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона.

Специалисты провели массовое тестирование на антитела к COVID-19, в котором приняли участие 365 тыс. человек.

В рамках исследования добровольцы с 20 июня по 28 сентября трижды проводили дома экспресс-тестирование на антитела по пробе крови из пальца.

Результаты показали, что за три месяца доля жителей страны с иммунитетом к новой инфекции снизилась с 6% до 4%.

Авторы исследования утверждают, что эти данные свидетельствуют о том, что иммунный ответ людей на COVID-19 довольно быстро снижается.

Особенно это относится к тем, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

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