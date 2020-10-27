Запуск Crew Dragon к МКС запланирован на 14 ноября
Бернст Ю.
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Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.
На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.
Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами NASA в мае, вернувшись на Землю в августе.
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