На МКС продолжается утечка воздуха

Экипаж МКС отчитался, что утечка воздуха в российском модуле «Звезда» продолжается, несмотря на заклейку трещины скотчем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

В ночь на субботу экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», из которой вытекает воздух, чтобы проконтролировать давление.

Утром космонавт Сергей Рыжиков доложил, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. То есть скорость утечки достигает около 4 миллиметров в час.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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