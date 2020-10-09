Инфекционисты оценили данные о побочных эффектах «Фавипиравира»

Врачи критически отнеслись к данным о побочных эффектах у российского препарата от коронавируса «Фавипиравир». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергея Бабака, побочные эффекты от данного лекарства могут возникнуть лишь при превышении рекомендованной дозы.

Он также добавил, что утверждать наличие побочных эффектов можно только при наличии соответствующих доказательств.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова также подчеркнула, что важно верно определять, что именно провоцирует сторонние состояния.

Она призвала четко устанавливать причинно-следственную связь и относиться к таким данным критически.

Ранее о побочных эффектах препаратов от коронавируса заявили в Информационном центре по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID».

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