Российский спутник «Монитор-Э1» сгорел в атмосфере Земли

Анна Светлова

Российский спутник «Монитор-Э1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Отмечается, что спутник сошел с орбиты утром во вторник, 22 сентября. Последний раз он находился на высоте 130 на 142 км. Сейчас объекта на орбите уже нет.

Ранее Роскосмос сообщал, что «Монитор-Э1» 22 сентября в период с 3.18 до 10.26 мск должен оказаться в плотных слоях атмосферы.

Спутник «Монитор-Э» был запущен на орбиту в августе 2005 года с космодрома Плесецк. Спутник использовался до 2011 года.

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