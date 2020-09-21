Узбекистан заинтересовался совместными испытаниями вакцины РФ от COVID-19
Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что российское ведомство провело онлайн-встречу с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения республики по вопросам борьбы с COVID-19.
В ходе переговоров стороны затронули эпидемическую ситуацию в РФ и Узбекистане, условия снятия введенных ограничений, а также ход испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона» центром «Вектор».
«В частности, узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации», — говорится в сообщении.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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