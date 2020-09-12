Минздрав сообщил о разработке второй вакцины от COVID-19 в штатном режиме

Разработка второй российской вакцины от коронавирусной инфекции проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Сейчас она (вакцина) завершает клинические исследования, потом пройдет экспертизу... Пока все идет штатно», — уточнил министр по время визита в Ленинградскую область.

Министерство здравоохранения России ранее зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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