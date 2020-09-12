Модернизация плавучего космодрома «Морской старт» может начаться уже в ноябре

Восстановление и модернизация плавучего космодрома «Морской старт» может начаться в ноябре 2020 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем канале на YouTube.

«Дальше, я считаю, (нужно за) пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», — сказал Рогозин.

Как сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов, Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт» примерно за 35 млрд руб.. Пуски с этого космодрома не производились с 2014 года. В 2016 году его владельцем стала российская компания S7. Минувшей весной он прибыл из США в приморский порт.

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