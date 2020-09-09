Иммунолог рассказал о побочном эффекте британской вакцины от COVID-19
Иммунолог, глава отделения больницы Хадасса Ар-ацофим в Иерусалиме, профессор Яков Беркун рассказал, какие побочные эффекты вызывает британская вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что приостановка клинических испытаний вакцины говорит о соблюдаемых высоких стандартах безопасности, которые требуют подобные препараты.
Иммунолог добавил, что приостановка является частой практикой, однако сейчас речь идет о лекарстве, к которому СМИ проявляют повышенное внимание.
Профессор уточнил, что в случае с британской вакциной решение о приостановке было принято из-за риска возникновении острого поперечного миелита у одного из добровольцев. Беркун пояснил, что это заболевание связано с воспалением сегментов спинного мозга на разном уровне, но чаще всего на грудном. По его словам, воспаления ниже могут привести к параличу.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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