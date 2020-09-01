Маск заявил, что Starship может полететь на орбиту уже в 2021 году

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пилотируемый космический корабль Starship может полететь на околоземную орбиту в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Маск отметил, что первые полеты «могут не сработать».

«Мы находимся на неизведанной территории», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, первый запуск Starship, который принадлежит корпорации миллиардера, состоялся в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск 5 августа). Корабль без экипажа взлетел в воздух на высоту 150 м и приземлился после недолгого испытательного полета.

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