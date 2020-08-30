Онколог назвал «главного врага» рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн считает, что ранняя диагностика — главный враг рака. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — отметил специалист.
Онколог отметил, что 97% опухолей, выявленных на ранних стадиях, удается вылечить.
Каприн добавил, что из-за коронавируса появились проблемы с госпитализацией и скрининговыми исследованиями. В то же время он призвал набраться терпения и дождаться вакцины.
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