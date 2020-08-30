Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц

Специалисты Роскосмоса зафиксировали в августе 80 астероидов из группы Аполлонов, которые сближались с Землей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров», — заявили в пресс-службе.

Как отметили специалисты, большинство сближений было зафиксировано с новыми телами. Лишь 10 из 80 астероидов были обнаружены в предыдущие годы.

Аполлоны — группа астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Свое название они получили в честь первого небесного тела из этой группы — астероида Аполлон, который был обнаружен в 1932 году.

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