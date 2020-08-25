Россия впервые разместила метеоспутник над Атлантикой

Россия впервые разместила свой метеорологический спутник «Электро-Л» размещён над Атлантическим океаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

Отмечается, что спутник перемещен из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Для его перевода потребовалось порядка 35 суток.

Отмечается, что в настоящее время бортовая аппаратура «Электро-Л» работает в штатном режиме.

До этого дня Россия не имела геостационарных метеоспутников, размещенных над Атлантическим океаном.

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