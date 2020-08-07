Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса. Об этом вирусолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У него не должно быть температуры», — сказал Альтштейн.

Ученый добавил, что вакцину также не стоит использовать аллергикам и тем, у кого были осложнения после прививок.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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